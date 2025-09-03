Una persecución policial en Laurel de Siquirres, Limón la noche del martes, culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Esquivel, señalado como sospechoso de participar en un ataque armado que dejó a un hombre fallecido en vía pública.

El detenido manejaba una motocicleta con denuncia de robo y, según el reporte policial, no tenía antecedentes previos.

La motocicleta que los sospechosos habrían utilizado para huir fue decomisada. Foto: MSP.

El caso

De acuerdo con la Fuerza Pública, los oficiales patrullaban la zona cuando escucharon varias detonaciones.

Le más sobre el caso: Motorizados acribillan hombre, se fugan y conductor es detenido a 1 km

Al llegar, encontraron a un hombre muerto en la calle y observaron una motocicleta que huía a gran velocidad, por lo que iniciaron un seguimiento.

La persecución se extendió por varios metros hasta que los oficiales lograron detener la motocicleta.

En el operativo, uno de los ocupantes huyó por propiedades privadas, abandonando un arma de fuego, un radio de comunicación y un casco, mientras que el conductor, identificado con el apellido Esquivel, fue capturado de inmediato.

El caso fue remitido a la Policía Judicial, que mantiene la investigación correspondiente y dar con el otro sospechoso.