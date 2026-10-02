Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un sujeto fue detenido este viernes en el precario “Gracias a Dios” como sospechoso de la venta de drogas en el asentamiento informal.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, indicó que el hombre tenía una orden de captura por introducir drogas en un centro penitenciario.

El punto de narcomenudeo era dominado por una estructura criminal, que abarcaba entre 300 y 500 personas en condición de calle.

El búnker fue instalado en una vivienda tipo “rancho” que fue abandonada por una familia, lo que aprovechó la organización delictiva para vender la droga.

Esta es la intervención número 17 de búnkeres que realiza la Policía Municipal de San José durante este 2026.