Un hombre de apellido Reyes, de 38 años, fue asesinado la noche del domingo en Concepción Abajo de Alajuelita, tras ser atacado a balazos por sujetos en motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hecho ocurrió alrededor de las 9:45 p.m., cuando la víctima se encontraba en la vía pública y fue interceptada por 2 individuos que viajaban en moto.

“Aparentemente, le dispararon al menos en 15 ocasiones en varias partes del cuerpo, resultando fallecido en el sitio”, detalló el OIJ.

Los atacantes se dieron a la fuga tras el hecho, mientras que el fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.