Un hombre identificado con el apellido Jiménez, de 29 años, falleció la noche del miércoles en el Hospital Calderón Guardia, luego de haber sido atacado a balazos horas antes en Purral de Goicoechea, San José.

El hecho generó alarma en la comunidad por haberse producido a plena luz del día.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió cerca del mediodía, cuando la víctima recibió al menos 3 impactos de arma de fuego en plena vía pública.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta a las 11:07 a.m. y, al llegar al sitio, encontró al hombre en condición crítica. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde permaneció bajo atención médica hasta que finalmente se confirmó su deceso alrededor de las 8:00 p.m.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo en el centro médico y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.