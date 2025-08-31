Un hombre de apellido Carmona es sospechoso de femicidio al matar a su esposa tras inyectarla y mal medicarla con el fin de quedarse con la herencia de la mujer.

Los hechos ocurrieron en 2020 y será desde este lunes 1 de setiembre hasta el 26 que se realizará un debate en el Tribunal Penal de Liberia en contra del sujeto.

Lo ocurrido

Según informa el Poder Judicial, al parecer, la pareja mantuvo una relación de matrimonio y supuestamente durante dicha convivencia, la mujer, de apellido Arroyo, fue víctima de violencia psicológica por parte del hombre, quien, aparentemente, controlaba constantemente su ubicación impidiéndole y limitando sus actividades sociales, entre otros.

Aparentemente, el imputado, realizó los actos con el objetivo de beneficiarse de la póliza que mantenía la ofendida sobre una vivienda, la cual Carmona era el primer beneficiario.

El sujeto planeó la muerte de su esposa, por lo que suministró medicamentos vía intravenosos para tratar la colitis a la víctima.

El 15 de julio del 2020, presuntamente, el hombre aprovechó su conocimiento profesional y condición

de médico, mientras se encontraba a solas con la víctima en una habitación y le suministró de forma intravenosa y vía oral, dosis altas de unos medicamentos, las cuales provocaron la muerte a la mujer en el sitio, por intoxicación mixta, edema y hemorragia pulmonar.

Carmona ejecutó los actos a sabiendas de que sus hijos se encontraban en el mismo domicilio.

Se presume que, Carmona aseguró la muerte de la víctima, con la intención de quedarse con el dinero de ella, y desde su cuenta sustrajo al menos un millón de colones.