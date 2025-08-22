La Fuerza Pública confirmó la detención de un hombre de apellido Ulloa, sospechoso de un atroz caso de maltrato animal en Pocora de Guácimo en Limón, donde habrían muerto al menos 5 perros.

El sujeto fue remitido a las autoridades judiciales para las diligencias correspondientes.

El caso

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre (en apariencia de nacionalidad nicaragüense) tendría aparentemente alrededor de 14 perros.

Caso de maltrato animal en Pocora.

Vecinos en redes sociales relataron que cuando las hembras daban a luz, él mismo se encargaba de matar a las crías, y ahora se le vincula con la muerte de al menos 5 perros adultos, cuyos cuerpos habrían sido lanzados en una finca de la zona.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación y no descartan que aún haya más animales bajo su custodia.