Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para identificar y ubicar a un hombre sospechoso de cometer un asesinato en el centro de San José.

Los hechos se registraron a las 5:12 a. m. del pasado 30 de agosto de 2026, sobre el sector de Avenida 10. De acuerdo con el reporte preliminar, en el sitio se generó una discusión entre el sospechoso y la víctima, identificada como un hombre de apellido Herrera, de 38 años.

La agresión quedó completamente registrada en un video de seguridad de la zona, en el cual se observa cómo el agresor atacó a la víctima en múltiples ocasiones a golpes y patadas hasta causarle la muerte.

Descripción del sospechoso

Según el análisis de las grabaciones realizado por los investigadores judiciales, el sujeto requerido presenta las siguientes características:

Tez: Morena.

Morena. Contextura: Delgada.

Delgada. Estatura: Entre 1,60 y 1,65 metros aproximadamente.

Entre 1,60 y 1,65 metros aproximadamente. Vestimenta el día del ataque: Gorra oscura (aparentemente negra), camiseta negra de manga corta, pantalón de mezclilla azul claro con zonas de desgaste y calzado deportivo blanco con detalles oscuros.

Las autoridades judiciales indicaron que este individuo aparentemente frecuenta de manera constante establecimientos comerciales y locales ubicados en las inmediaciones de Avenida 10 en la capital.

Si usted reconoce al sujeto que aparece en las grabaciones o posee información determinante que permita dar con su paradero, comuníquese de manera confidencial al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp del OIJ 8800-0645.