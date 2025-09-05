Un hombre de apellido Ortega fue sentenciado a 8 años de cárcel tras ser encontrado culpable de transporte de droga.

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Grecia, luego de que la Fiscalía lograra demostrar su culpabilidad.

Según destacan las autoridades, los hechos con los que se le vincula al sujeto ocurrieron la tarde del 9 de marzo en Candelaria de Naranjo.

El hombre habría intentado evadir a un grupo de policías; sin embargo, no lo logró.

Cuando fue abordado por los oficiales, estos se percataron que el hombre portaba 80 dosis de crack.

Ahora, mientras la sentencia queda en firme, el hombre cumplirá 6 meses de prisión preventiva.