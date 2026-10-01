Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El Tribunal Penal de Bribrí dictó una condena de 18 años de prisión en contra de un hombre de apellido Méndez, tras hallarlo culpable de los delitos de tentativa de homicidio y robo agravado en perjuicio de un conductor de taxi informal.

A solicitud de la Fiscalía de Bribrí, los jueces ordenaron además mantener al sujeto en prisión preventiva por un periodo de seis meses mientras la sentencia adquiere firmeza.

Los hechos acreditados por el Ministerio Público se remontan a agosto del 2022 en el cantón de Talamanca. Según la acusación del expediente 22-001562-0063-PE, la víctima abordó a Méndez para brindarle un servicio de transporte pirata. Durante el trayecto, el imputado encañonó al chofer con un arma de fuego y lo amenazó con un cuchillo con el objetivo de despojarlo del automóvil.

Pese al ataque, el taxista logró salir del vehículo y escapar a pie; no obstante, Méndez le disparó e impactó en una ocasión, causándole heridas que requirieron atención médica de urgencia. Minutos después del suceso, oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo en la zona que permitió la detención inmediata del agresor.

Méndez también figura como imputado en una causa penal paralela en la que se investiga el homicidio de Geiner Zamora Hidalgo, quien se desempeñaba como oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la delegación de Pococí.