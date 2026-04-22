Sujeto irrumpe en vivienda y dispara contra mujer

Una mujer de 38 años resultó herida por arma de fuego la noche de este martes en el sector de Curridabat, en un hecho que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima, de apellido Campos, se encontraba dentro de su vivienda cuando un sujeto ingresó al inmueble y, en apariencia, la amenazó con un arma de fuego.

Minutos después, el sospechoso le disparó en una de sus piernas y luego se dio a la fuga.

La mujer fue trasladada al Hospital Calderón Guardia, donde recibe atención médica.

Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar la inspección correspondiente y recolectar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

El caso se mantiene en investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con el responsable.