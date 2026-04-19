Un trágico ataque en una de las locaciones de la telenovela “Sin senos sí hay paraíso” en el centro de Bogotá, Colombia, dejó un saldo de 3 personas fallecidas y una más herida.

Los hechos ocurrieron el la tarde del sábado 18 de abril en el sector de Laches, zona de Santa Fe, cuando la producción se encontraba realizando sus labores habituales.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente se originó cuando un hombre armado con un arma blanca agredió, sin mediar palabra, a un trabajador de la producción.

Ante la agresión, otros integrantes del equipo intervinieron para defender a su compañero, lo que desencadenó una riña en la que perdieron la vida dos miembros del equipo de producción y el propio agresor.

La novela es ampliamente reconocida (Foto: Telemundo)

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, informó que hasta el momento han sido detenidas cuatro personas presuntamente involucradas en el enfrentamiento, aunque ninguna de ellas es el atacante inicial.

Asimismo, se confirmó que una persona herida durante el altercado se encuentra actualmente hospitalizada.

La tragedia ha conmovido profundamente al elenco, manifestándose incluso durante la entrega de los Premios India Catalina.

La actriz Carmen Villalobos, tras ser galardonada, dedicó su reconocimiento a las familias de los fallecidos, mientras que Carolina Gaitán rindió un emotivo tributo en redes sociales a uno de los compañeros perdidos, identificado como Nico, bajo el lema de luto “Silencio en el set”.