Un sujeto de apellido López fue sentenciado a 42 años de prisión por los delitos de abuso sexual, violación y corrupción de persona menor de edad.

El Tribunal Penal de Alajuela se encargó de la sentencia, luego de que la Fiscalía Adjunta lograra demostrar que el hombre era culpable.

Sobre los hechos

“De acuerdo con la acusación, el imputado cometió los hechos en perjuicio de su hermana, cuando ella tenía 10 años de edad.

Según la prueba aportada en juicio, las agresiones ocurrieron entre el 2017 y el 2018, en Alajuela, cuando el hombre aprovechó su parentesco con la ofendida. El Ministerio Público demostró que López esperaba los momentos en los que se encontraba a solas con la niña, para cometer los delitos”, destacaron las autoridades.

Mientras la condena queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva por 6 meses.