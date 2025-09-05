Un hombre de apellido Arce fue condenado a 30 años de prisión luego de ser encontrado culpable de cometer 2 delitos de homicidio simple.

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Desamparados, luego de que la Fiscalía Adjunta demostrara que el sujeto cometió los hechos.

Sobre los delitos

Las autoridades destacaron que los hechos ocurrieron el 26 de julio del 2024, en un apartamento ubicado en Torremolinos de Desamparados.

En esa ocasión, el sospechoso habría disparado en múltiples ocasiones contra los ofendidos.

Esto provoco que un hombre de apellido Villalta y otro de apellido López, perdieran la vida luego de las heridas.

A solicitud de la Fiscalía, el imputado continuará en prisión preventiva.