El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este jueves la detención de un hombre sospechoso de delitos de Robo Agravado y Provocación de Incendio.

Según destacan las autoridades, este sujeto estaría vinculado con al menos 3 causas en investigación.

Ingresaba a robar y provocaba incendios

El primer hecho vinculado se dio a principios de año en Barrio Laboratorio, en San Isidro de El General.

El imputado, en apariencia, ingresó en horas de la madrugada a un complejo de apartamentos y sustrajo varios artículos del interior de uno de estos. Posteriormente, habría provocado un incendio con el fin de destruir pruebas.

El segundo caso se desarrolló en el mes de julio. En esa ocasión habría ingresado a una pizzería ubicada en Barrio Las Brisas, sustrajo artículos del interior y, nuevamente, provocó un incendio.

Por último, el tercer incidente ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre, en el sector de Las Brisas. En esta ocasión el objetivo fue un abastecedor donde utilizó el mismo modus operandi.

Tras diversas diligencias de investigación, se logró identificar e individualizar a este hombre.

Es por esto que las autoridades allanaron la vivienda del sujeto, ubicada en Pavones de San Isidro de Pérez Zeledón, donde se procedió a su detención.

Durante el registro del inmueble, se decomisó evidencia relevante para las investigaciones.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.