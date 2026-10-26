Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Fallas fue sentenciado a 14 años y 20 días de prisión tras ser hallado culpable de múltiples delitos de violencia de género, entre ellos tentativa de femicidio en perjuicio de su esposa.

La condena fue dictada por el Tribunal Penal de la zona el pasado 20 de octubre.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Puerto Jiménez, acreditó que la pareja mantuvo un matrimonio de 10 años marcado por una escalada de agresiones físicas, psicológicas, verbales y patrimoniales.

Entre los hechos probados en juicio destaca una agresión ocurrida el 22 de marzo, cuando el sujeto sujetó por el cuello a la víctima frente a sus tres hijos hasta asfixiarla parcialmente, y repitió la violencia contra uno de los menores al exigirle silencio mediante amenazas.

Posteriormente, el 18 de junio, Fallas atacó nuevamente a la mujer con un machete e intentó herirla en el suelo tras perseguirla junto a los niños.

Aunque la víctima logró ponerse a salvo, el hombre regresó a la vivienda para destruir y quemar todas sus pertenencias personales, incluyendo ropa, uniformes de trabajo y documentos.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Fallas permanecerá descontando prisión preventiva.