Un hombre identificado con el apellido Chaves fue detenido en Bijagua de Upala, luego de que oficiales de la Fuerza Pública descubrieran que conducía un camión ganadero utilizando una licencia falsa.

El hecho se registró durante un control de carreteras efectuado por el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) en la frontera norte, como parte de los operativos contra el robo de ganado y otras actividades ilícitas.

Sujeto fue detenido. Foto: MSP.

Aunque la revisión del ganado transportado estaba en regla, al solicitarle su licencia de conducir, el sujeto presentó un documento que aparentaba ser de categoría B3. No obstante, los oficiales detectaron inconsistencias y solicitaron la verificación a la Policía de Tránsito.

La consulta confirmó que se trataba de un documento falso, pues Chaves no figura inscrito como conductor. Por esta razón, la Fiscalía de Upala asumió la dirección funcional del caso y el hombre quedó a su orden para ser investigado por el presunto delito de uso de documento falso.

Además, las autoridades decomisaron las placas del camión debido a que el detenido no cuenta con la licencia correspondiente para conducirlo.

El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades.