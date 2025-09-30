Un hombre falleció la madrugada de este martes luego de recibir varios impactos de bala en las cercanías del estadio Ricardo Saprissa, en Tibás.

El hecho se registró a las 5:13 a. m., diagonal a la esquina sureste del estadio, frente al bar D’Mata.

Ataque armado. Foto: Wilbert Hernández.

De acuerdo con los reportes iniciales, la víctima (un masculino adulto, en apariencia habitante de calle) identificado por las autoridades con el alias Cuco, habría recibido entre 5 y 7 disparos en el tórax.

Cuando fue abordado por los socorristas de la Cruz Roja, ya no presentaba signos de vida.

Al lugar se desplazó una unidad de soporte avanzado, que confirmó el fallecimiento en la escena.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras mantienen las indagaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.