Sujeto en aparente estado de ebriedad colisiona contra delegación del OIJ

Un hombre en estado de ebriedad colisionó contra la malla perimetral de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en La Fortuna de San Carlos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre, cerca de las 2:00 a.m.

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

El hombre causó varios daños, entre ellos en una tubería, un poste del tendido eléctrico, en la malla y en su propio vehículo.

El sujeto fue detenido y puesto a la orden del Juzgado de Flagrancia, confirmó el OIJ.

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

Fotografía corresponsal Maryluz Rojas

Con información complementaria de corresponsal Maryluz Rojas.