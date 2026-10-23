Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un hombre de 30 años, de apellido Espinoza, murió tras recibir varios disparos en vía pública, en barrio San Jorge, en Paso Canoas, zona sur del país.

Agentes de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Corredores recibieron información sobre el homicidio poco antes de la medianoche y se trasladaron al sitio, donde encontraron a la víctima sin vida.

De acuerdo con la información preliminar, Espinoza se encontraba en su vivienda cuando llegaron dos sujetos, quienes lo llamaron para que saliera. Cuando el hombre salió, los sospechosos le dispararon en varias ocasiones.

Sin embargo, la víctima también portaba un arma de fuego y, aparentemente, respondió a los disparos contra sus atacantes.

Tras la inspección ocular de la escena, los investigadores presumen que uno de los sospechosos habría resultado gravemente herido. Por este motivo, las autoridades trabajan para identificar a los dos sujetos y determinar su paradero.

El cuerpo de Espinoza presentaba heridas en el abdomen, la espalda y la cadera. Fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades.