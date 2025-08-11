Un sujeto de apellidos Pérez Araya fue detenido este lunes por orden de la Fiscalía, como sospechoso de disparar y herir con arma de fuego a una joven de 15 años con la que mantenía una relación impropia, en Santa Bárbara de Heredia.

El caso se investiga bajo la figura de tentativa de femicidio, luego de que diligencias de investigación permitieran descartar la versión inicial de que el hecho había sido accidental.

Lea: Allanan finca en busca de hombre desaparecido el 15 de mayo

La agresión ocurrió el pasado 11 de agosto.

En un inicio, la información disponible no permitió establecer otra hipótesis, por lo que se abrió contra el sujeto una causa por tenencia ilegal de arma permitida, lesiones culposas y relación sexual con persona menor de edad.

En esa etapa, el Juzgado Penal impuso medidas cautelares como impedimento de salida del país, presentación mensual a firmar, prohibición de molestar a la víctima y de acercarse a menos de un kilómetro.

Sin embargo, nuevos elementos probatorios llevaron al Ministerio Público a solicitar su captura para pedir un cambio de medidas cautelares, al considerar que los hechos podrían constituir un intento de femicidio.

La audiencia está prevista para este martes en el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores.