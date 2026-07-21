La Unidad de Género de la Fiscalía de Grecia solicitará este martes medidas cautelares contra un hombre de 63 años de apellido Hernández, quien es investigado como sospechoso de intentar asesinar a su hija menor de edad en un caso que generó conmoción tras la difusión de un video en redes sociales.

La audiencia está programada para iniciar a la 1:30 p. m. en el Juzgado Penal de Grecia, donde el Ministerio Público expondrá los argumentos para solicitar las medidas cautelares correspondientes.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre es investigado por los presuntos delitos de tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad de una mujer, maltrato, amenazas y daño patrimonial. La situación tuvo lugar alrededor de las 11:00 a.m. del domingo 19 de julio, según confirmaron las autoridades.

Los hechos bajo investigación ocurrieron en el cantón de Naranjo y, según las autoridades, las víctimas son la hija del sospechoso y la madre de la menor.

El caso trascendió a la opinión pública luego de que un video relacionado con los hechos se viralizara en redes sociales y otras plataformas digitales.

La investigación se tramita bajo el expediente 26-00035-1896-PE y será el Juzgado Penal el que determine las medidas cautelares que deberá enfrentar el sospechoso mientras avanza el proceso judicial.