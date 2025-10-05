Un sujeto fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública por el presunto delito de alteración de señas y marcas en el lugar conocido como finca Vivoyet de Cutris, San Carlos.

El hombre, de apellido Jarquín, intentó evadir a los oficiales proveyendo el nombre de su hermano.

Al verificar su verdadera identidad, los oficiales detectaron que el sujeto mantenía como medida cautelar el uso de una tobillera, la cual tampoco portaba.

El sujeto portaba consigo 1.027.000 colones y 14.550 córdobas de dudosa procedencia. También conducía una motocicleta alterada.

Jarquín y toda la evidencia fueron trasladados hasta la Fiscalía.