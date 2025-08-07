Un hombre con una orden de captura por el delito de exhibicionismo intentó robarse una vaca en La Cruz de Guanacaste.

El hecho ocurrió el miércoles en Los Andes de La Garita de La Cruz, luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre la sustracción de una res.

Oficiales de la Policía de Fronteras iniciaron una búsqueda en la zona y localizaron a un sujeto arreando una vaca que coincidía con la descripción brindada por el denunciante.

El animal fue recuperado y devuelto a su propietario.

Tras verificar la identidad del sospechoso, las autoridades confirmaron que se trataba de un costarricense de apellido Martínez, quien tenía una orden de captura activa desde diciembre del 2024, emitida por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Guanacaste.

Martínez era buscado por el delito de exhibicionismo y quedó a disposición del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Liberia.