El Tribunal Penal de San Ramón condenó a 5 años de prisión a un hombre de apellido Salazar, tras ser hallado culpable de los delitos de privación de libertad y maltrato en perjuicio de su exnovia.

El caso

Según lo probado por la Fiscalía Adjunta de San Ramón, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025, cuando el imputado llamó a la víctima para pedirle que lo visitara en su casa en San Miguel de Piedades Sur en San Ramón, alegando sentirse mal.

La mujer decidió ayudarlo y llegó al lugar en un taxi.

Una vez en la vivienda, Salazar utilizó un taladro eléctrico cerca de la cabeza de la ofendida, lo que le provocó desprendimiento de cabello y lesiones en el cuero cabelludo.

Posteriormente, la retuvo durante aproximadamente una hora, impidiéndole pedir ayuda.

La víctima logró finalmente comunicarse con su madre, quien alertó a las autoridades. Oficiales acudieron al sitio y lograron rescatarla.

“La víctima y el imputado sostuvieron un noviazgo por espacio de tres meses, sin embargo, al momento de los hechos la relación tenía la misma cantidad de tiempo de haber finalizado“, indicaron las autoridades.

La sentencia se dictó dentro de la causa 25-000486-1297-PE, luego de un proceso tramitado en la modalidad de flagrancia, lo que permitió resolver el caso en menos de mes y medio.

Mientras la condena queda en firme, el sentenciado deberá permanecer en prisión preventiva por 6 meses.