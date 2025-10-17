Sujeto ataca a su expareja en Plaza Real: Irá 15 años a prisión

Un hombre de apellido Amador fue sentenciado a 15 años de cárcel por los delitos de violación, incumplimiento de una medida de protección y maltrato.

El Tribunal Penal de Alajuela fue el encargado de la sentencia, luego de que Fiscalía Adjunta demostrara la responsabilidad del sujeto.

Sobre los hechos

“El primer hecho ocurrió el 17 de noviembre del 2024, en Itiquís de Alajuela, cuando el imputado se encontraba visitando al hijo que tiene en común con la ofendida. En un momento determinado, este golpeó a la víctima y luego cometió la agresión sexual.

El otro acto probado por el Ministerio Público ocurrió el 14 de febrero, en Plaza Real Alajuela, cuando la mujer ya había solicitado la imposición de medidas de protección a su favor.

La ofendida se encontraba en ese lugar esperando que su hijo saliera del kínder, cuando Amador, a pesar de que no podía acercársele, llegó y la golpeó. En ese instante, trabajadores del centro comercial auxiliaron a la mujer y detuvieron al imputado”, destacaron las autoridades.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.