Sujeto asesinado en EBAIS fue detenido hace una semana

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un ataque armado perpetrado en el EBAIS de Concepción de Alajuelita dejó como saldo dos hombres fallecidos, entre ellos el guarda de seguridad de la sede médica y un sujeto con amplio historial delictivo que había sido dejado en libertad días antes.

De acuerdo con el viceministro de Seguridad, Nelson Barquero, el sujeto poseía un perfil vinculado a una banda de la Zona Sur de San José, la cual mantiene un enfrentamiento constante con la agrupación conocida como “Los Lara”.

Según detalló Barquero, este individuo fue arrestado el sábado de la semana anterior tras un enfrentamiento con oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública.

En aquella intervención, la policía le incautó un vehículo con tres armas de fuego de alto calibre, tales como un fusil AR-15, un subfusil y una pistola 9 mm con cargadores extensivos.

Foto: Raquel Vargas

A pesar de registrar un expediente por portación ilegal de armas y sumar dos causas penales abiertas, el sospechoso fue liberado bajo medidas cautelares tras ser presentado ante la Fiscalía.

“Efectivamente nos indican que se les impusieron algunas medidas nada más cautelares. Lastimosamente, hoy esta persona viene aquí a recibir atención y fue atacada por sujetos contrarios a esta banda”, afirmó el jerarca.

Barquero cuestionó la liberación de personas ligadas a grupos de crimen organizado y reclamó mayor severidad en las decisiones judiciales.