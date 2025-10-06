Un hombre de apellidos Araya fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de homicidio simple.

La condena fue emitida por el Tribunal Penal de Quepos y confirma la culpabilidad del imputado en la muerte de un hombre de apellido Zambrana, quien era su amigo de la infancia.

Sobre los hechos

“De acuerdo con la pieza acusatoria, los hechos ocurrieron la noche del 24 de noviembre del 2019, en La Palma de Parrita, cuando el imputado tomó un arma de fuego y disparó en al menos cuatro ocasiones en contra del ofendido, un hombre de apellido Zambrana, quien era amigo suyo desde la infancia.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Max Terán Vals, en Quepos, sin embargo, tres horas después falleció producto de la agresión”, destacaron las autoridades.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.