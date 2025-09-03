Un hombre de apellido Mora fue sentenciado a 22 años de cárcel por cometer dos delitos de tentativa de homicidio.

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de la zona, luego de que Fiscalía Adjunta de Desamparados demostrara que el sujeto era culpable.

Sobre los hechos

“Los hechos ocurrieron el 12 de abril, en San Rafael Arriba de Desamparados, específicamente en el barrio Maiquetía. Según demostró el despacho, el imputado mantenía una deuda con una de las víctimas, por lo que este la citó a ese lugar.

Una vez que el sitio, el hombre ingresó al carro donde viajaban los ofendidos y disparó en contra de ambos. De acuerdo con la prueba aportada en juicio, una de las víctimas resultó gravemente herida, mientras que la otro logró huir sin ser lesionada”, destacaron las autoridades.

Mientras la sentencia queda en firme, este sujeto deberá permanecer en prisión preventiva.