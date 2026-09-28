Sujeto armado persigue a mujer en plena vía pública

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Céspedes, de 41 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en vía pública como sospechoso del delito de tentativa de homicidio contra una mujer.

De acuerdo con el OIJ, los hechos ocurrieron en el sector de Quepos, cuando presuntamente el sospechoso habría seguido a una mujer y en un momento dado, con un arma de fuego, intentó quitarle la vida.

Unas personas que se encontraban en las cercanías lograron intervenir, por lo que el sujeto huyó; sin embargo, las autoridades lo detuvieron.

Asimismo, ejecutaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso donde encontraron indicios de interés para la investigación.

Céspedes quedó a cargo del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.