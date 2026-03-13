Sujeto armado ingresa a carnicería, golpea a la cajera y huye con el dinero

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a los hombres que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de robo agravado.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto del 2025 a las 6:43 p.m. en Siquirres, en Limón, cuando en apariencia uno de los sospechosos que viajaban a bordo de una motocicleta, ingresó a una carnicería armado y de manera violenta ingresó al área de caja, golpeó a la dependiente, le quitó el celular y se llevó el dinero de la caja registradora.

El otro sospechoso lo esperaba afuera del local y ambos huyeron del lugar en la motocicleta.

Video: OIJ

Características de los sospechosos

Sospechoso #1: Vestía camiseta de manga larga color rojo, pantalón largo color azul, botas color negro y utilizaba casco de motociclista color negro.

Sospechoso #2: Vestía camisa color celeste, pantalón color beige, botas color negro y utilizaba casco de motociclista color azul con blanco.

El OIJ pide a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.