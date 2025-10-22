Un hombre de apellido Estrada, quien era buscado desde la semana pasada por las autoridades judiciales y policiales de Guanacaste, fue detenido la noche del martes en la comunidad de Ortega, Santa Cruz, luego de permanecer varios días en fuga tras agredir violentamente a su expareja.

El hecho que originó su búsqueda se registró el jueves de la semana pasada en la comunidad de Bolsón, cuando el sospechoso atacó a la mujer dentro de un establecimiento comercial utilizando un pico de botella.

Foto: MSP.

Según el informe policial, la víctima sufrió heridas en el rostro y los brazos, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro médico por oficiales de la Fuerza Pública.

Las autoridades calificaron el caso como de alta prioridad, debido al nivel de violencia ejercido y a que Estrada habría incumplido medidas de protección impuestas previamente por las autoridades judiciales.

Durante los días posteriores, agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y oficiales de la Fuerza Pública mantuvieron un operativo constante en la zona, pues el hombre era conocido por su condición de habitante de la calle y su habilidad para evadir la captura.

Foto: MSP.

Alrededor de las 9:45 p.m. de este martes, los oficiales localizaron al sospechoso en una zona boscosa de Ortega. Al notar la presencia policial, Estrada intentó escapar, pero fue interceptado y detenido tras un breve seguimiento.

El presunto agresor fue trasladado a la Fiscalía de Santa Cruz, donde enfrentará cargos por incumplimiento de medidas de protección y agresión contra su expareja.

En colaboración con corresponsal Manuel Gutiérrez.