Un hombre de apellido Rivas fue condenado a siete años de prisión luego de admitir su responsabilidad por el delito de posesión y venta de drogas, informó la Fiscalía Adjunta de Heredia.

El imputado optó por someterse a un procedimiento especial abreviado, mediante el cual aceptó los hechos antes de que iniciara el juicio en su contra. Con esta decisión evitó la realización del debate oral y público, pero recibió la pena impuesta por el Tribunal Penal de Heredia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 6 y el 27 de enero de este año en La Aurora de Heredia, donde el hombre se dedicaba a comercializar cocaína.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Rivas permanecerá en prisión preventiva, según lo ordenado por las autoridades judiciales.