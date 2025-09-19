Un hombre permanecerá 3 meses en prisión preventiva mientras se le investiga por el delito de abuso sexual, en perjuicio de una niña de siete años.

Así lo confirmó la Unidad de Género de la Fiscalía de Desamparados.

Sobre los hechos

“De acuerdo con la denuncia, Gutiérrez Álvarez, extranjero, tiene una verdulería cerca de la casa de la víctima, en el sector de Los Guido, adonde la niña iba a comprar productos. Según se investiga, el sospechoso habría aprovechado momentos a solas con la menor, para cometer los delitos. Luego, le regalaba frutas”, destacaron las autoridades.

Es por esto que tras la denuncia, la Sección Especializada en Violencia de Género del Organismo de Investigación Judicial logró la detención del imputado.

El caso se investiga bajo el expediente 25-000352-1882-PE.