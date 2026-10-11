Sujeto abusa de menor con autismo: Dictan prisión preventiva

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un hombre de 28 años pasará los próximos 12 meses en prisión preventiva como sospechoso del delito de violación calificada en perjuicio de una persona menor de edad con condición de discapacidad.

Los hechos se registraron en horas de la tarde del pasado jueves en la localidad de La Angelina, en Ochomogo de Cartago.

De acuerdo con los informes preliminares, el imputado alquilaba una pieza dentro de la misma propiedad donde la víctima, una adolescente de 14 años diagnosticada con autismo y retardo leve, reside junto a su madre y sus abuelos.

El sospechoso habría aprovechado un descuido de los familiares de la menor para meterla a su habitación, donde perpetró el ataque sexual.

Tras la alerta sobre lo sucedido, las autoridades actuaron de forma expedita y lograron la detención del sujeto ese mismo jueves.

Posteriormente, el Ministerio Público presentó los indicios correspondientes ante el Juzgado Penal de la localidad, el cual acogió la solicitud de la medida cautelar de un año de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.