La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sancionó al Banco Promerica con una multa de ¢907 millones, equivalente a un 1,1% del patrimonio de la entidad financiera.

El castigo se da por un incumplimiento en las normas de identificación y debida diligencia de clientes, incluyendo la fuente y origen de los recursos que son depositados en las cuentas bancarias.

Así se indica en el sitio web de la Sugef.

“Banco Promerica reafirma su altísimo respeto y compromiso con las autoridades y con los procesos del sistema financiero costarricense. Por ser un proceso en curso, la entidad bancaria no se referirá al caso”, informó Banco Promerica a través de su agencia de comunicación.

Los actos administrativos por parte de la Sugef se realizaron desde abril del 2022, sin embargo, fue hasta el pasado lunes 20 de abril, que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) confirmó la sanción y quedó en firme.