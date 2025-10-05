3 estudiantes costarricenses de sexto grado clasificaron para representar al país en las Olimpiadas Mundiales de Robótica (WRO) en Singapur, pero su participación está en duda por falta de apoyo económico para costear el viaje y la competencia.

La WRO es una plataforma educativa de “altísimo nivel” que reúne a jóvenes de más de 100 países para resolver retos de innovación tecnológica.

Para los estudiantes, es una “oportunidad invaluable de crecimiento académico y personal” que fomenta la creatividad, el pensamiento lógico y el trabajo en equipo.

Para Costa Rica, su participación es de “suma importancia para la representación” del país en un evento mundial, además de promover la tecnología y la robótica entre la juventud.

Se trata de Gustavo Saravia, Gabriel Díaz y Felipe Alonso Angulo, estudiantes del Centro Educativo Niño Jesús de Belén, obtuvieron el segundo lugar en la categoría Future Innovators Junior (para edades de 11 a 15 años) durante la XI Olimpiada Nacional de Robótica, celebrada el 5 y 6 de septiembre.

Este logro les otorgó el “gran honor de representar a Costa Rica” (debido a que se destaca que el primer lugar por la misma razón de problemática del dinero no pueden asistir) en la Olimpiada Mundial de Robótica 2025, que se realizará del 26 al 28 de noviembre en Singapur. El tema de este año es “El futuro de los robots”.

A pesar del mérito y el reconocimiento nacional, la clasificación no incluyó apoyo económico de ningún tipo para la etapa internacional.

Las familias deben asumir todos los gastos, que incluyen transporte aéreo, inscripción, alojamiento, alimentación y los materiales de competencia.

Se notificó que la clasificación en un momento en que “ninguna de las familias cuenta con el presupuesto familiar disponible” para cubrir los gastos.

Aunque la Dirección de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Fundación STEAM y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) organizaron el evento nacional, ninguna de estas instituciones ha aprobado apoyo económico para la participación internacional.

Las familias están recurriendo al “respaldo de empresas y organizaciones comprometidas con la educación, la innovación y el desarrollo de la juventud costarricense”.

Hacen un llamado para difundir su historia y encontrar patrocinadores “que crean en el poder transformador de la educación y el talento joven costarricense”.

La logística del viaje es compleja, ya que deben llegar con anticipación a Singapur para armar y probar sus proyectos en el sitio, pues deben llevar todos los materiales desarmados.

Desde Grupo Extra se le consultó al MEP sobre la situación, pero al cierre de edición no se logro obtener respuestas.