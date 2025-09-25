Un grupo de, al menos, 10 costarricenses denunciaron ante las autoridades judiciales y ante Grupo Extra haber sido víctima de estafa por una agencia de viajes donde perdieron más de $1.200.

Camacho uno de los afectados dijo “Quiero poner en evidencia las situaciones que sucedieron cuando contraté un viaje para asistir a un concierto de la banda Oasis en México, programado para septiembre de 2025”, indicó.

Según el afectado todo comenzó en octubre de 2024, cuando vi una publicación en Facebook de dicha agencia, vinculada con una productora ofrecían un paquete que incluía el concierto, visitas turísticas y transporte.

“Desde el inicio me pidieron datos personales y del pasaporte, así como depósitos a cuentas bancarias mediante Sinpe. El 15 de noviembre realicé el primer pago, de aproximadamente $200. A lo largo de los meses hice entre 10 y 11 pagos puntuales, casi siempre a inicios de mes. En total, invertí alrededor de ¢660.000 más $1.200. Incluso recibí contratos firmados por la agencia, aunque yo nunca envié el documento con mi firma”, agregó.

De igual manera Camacho manifestó que el 30 de junio de 2025 le solicitaron migrar la comunicación a otro número telefónico y enviaron una actualización del contrato.

“Continué pagando hasta el 1.º de agosto de este año, cuando realicé el pago final, correspondiente al concierto en México. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha del viaje, la comunicación se volvió intermitente. El 5 de setiembre aseguraron que el tour se mantenía del 10 al 14 de este mes, pero no entregaron reservas”, detalló.

Además de eso la víctima de presunta estafa narró que el lunes 8 y martes 9 de setiembre intentó obtener los códigos de vuelo y hospedaje, sin embargo, no obtuvo respuesta.

“El día del supuesto viaje, el 10 de setiembre, a pocas horas de la salida del vuelo, tampoco había confirmación. Finalmente, el 12 de setiembre enviaron un mensaje por WhatsApp indicando que el viaje quedaba cancelado y que debía solicitar la devolución del dinero mediante correo electrónico. Desde entonces no he recibido respuesta”, añadió.

Camacho asegura que ha escrito a las páginas de Facebook de la agencia como también de la productora, pero sus comentarios fueron eliminados y que además la página de la empresa desapareció.

“He acudido al OIJ y a la Fiscalía con las pruebas: capturas de pantalla, comprobantes de depósito y los contratos. Esta situación no solo me causó un perjuicio económico considerable, sino también estrés y pérdida de mis vacaciones. En vez de disfrutar el viaje, terminé en diligencias judiciales”.

La situación de Alfaro otra las afectadas fue similar a la de Camacho pues ella también vi las publicaciones de la misma agencia que ofrecía tours para asistir a conciertos en México, y lamentablemente también fue víctima de presunta estafa.

“El año pasado habían organizado uno para ver a Oasis y, como varias personas conocidas habían viajado con ellos sin problemas, confié junto con una amiga en que sería seguro. Contactamos a la persona responsable el mismo que hoy está demandado a través de la agencia. Nos explicó lo que incluía el paquete, el monto del abono inicial y la forma de pago”, explicó.

Alfaro asegura que ella y una amiga hicieron un primer depósito de $200 y luego siguieron con cuotas mensuales de $100 durante un año.

“Yo terminé de cancelar en julio y mi amiga en agosto. Al inicio todo parecía en orden cada vez que enviábamos comprobantes respondían y confirmaban la recepción del dinero. Sin embargo, al acercarse la fecha del viaje, empezamos a pedir los itinerarios y boletos. El 26 de agosto nos prometieron que enviarían la información, pero nunca lo hicieron”, añadió.

Fue en este mes de setiembre que las respuestas empezaron a tardar y eran muy cortantes, donde les indicaba que no se preocuparan, que todo estaba en orden.

Incluso mandaron una supuesta foto del vuelo, pero al consultar directamente con la aerolínea descubrieron que no existían reservas a sus nombres.

“La fecha de salida era el 10 de setiembre. Un día antes, el 9, intentamos comunicarnos todo el día y la única respuesta fue un mensaje diciendo que nos llamarían a las 5:20 p.m. Esa llamada nunca ocurrió. El viaje, evidentemente, nunca se realizó. Fuimos entonces a la Fiscalía. Mi amiga interpuso la denuncia el mismo día 10 y yo lo hice al día siguiente”, detalló Alfaro.

De acuerdo con la afectada el 11 de setiembre el organizador las llamó para disculparse. Alegó que no se pudo hacer el tour porque tenía otros eventos y porque su hermano quien supuestamente iba a acompañarlos debía someterse a radioterapia.

“Nos dijo que era una persona “transparente” y que encontraría soluciones. Incluso nos ofreció un paquete alternativo para Brasil en noviembre, pero nunca cumplió con enviar la información. Después prometió devolvernos el dinero, algo que tampoco ocurrió. Nos citó en un evento en el Club Peppers para entregar el reembolso, pero no cumplió”.

Alfaro concuerda con el otro afectado sobre que la agencia no responde llamadas ni mensajes, y la página desapareció de redes sociales.

“Todo esto nos causó un daño enorme: perdimos las vacaciones, el dinero y la ilusión de ver a una banda que esperábamos desde hace años. En mi caso, era la primera vez que iba a viajar a México. Invertimos alrededor de $1.200 cada una, además de gastos adicionales en artículos alusivos al concierto”.

La afectada agregó que lo más frustrante que nunca vieron razones para sospechar porque la persona tenía cédula jurídica, aparecía como empresario formal y muchos conocidos de ella lo respaldaban.

“Hoy entendemos que se trataba de una estafa. Lo único que pedimos es que nos devuelvan el dinero y que la justicia actúe para que a nadie más le pase lo mismo. Esta experiencia fue dolorosa y decepcionante. Por eso buscamos hacerlo público: para recuperar lo que invertimos y advertir a otras personas sobre este tipo de engaños”, enfatizó.

581 denuncias en la última década

Tanto Camacho como Alfaro son parte de las más de 69 personas víctimas de este delito en lo que va de 2025.

Costa Rica registra un total de 581 denuncias relacionadas con estafas por supuestas agencias de viajes, de acuerdo con datos del del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades judiciales explicaron que la mayoría de estas denuncias están vinculadas al timo del club de viajes, donde se le hace creer a la víctima que hará efectivo el viaje después de cierto tiempo.

El 2024 fue el año en el cual se alcanzó la cifra récord de denuncias, con un total de 109 casos, mientras que durante este año ya se acumulan un total de 69 causas.

Los datos reflejan que la modalidad de este delito viene en aumento desde el 2015, cuando las autoridades judiciales solo contabilizaban 18 casos, es decir, que el año anterior se sumaron 91 casos más. Alajuela, Heredia y San José son las provincias con mayor incidencia de denuncias en este periodo, con 252, 106 y 81, respectivamente.