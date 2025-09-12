El equipo femenino ManzaTé La Selva No-Varix fue presentado oficialmente para la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025, que se disputará del 1 al 5 de octubre.

Pero más allá del equipo conformado, hay una historia familiar digna de admirar, y es que Óscar Ávila, quien es presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, también es padre de la pedalista Melisa Ávila, quien forma parte de dicho equipo.

Ambos confirman que intentan separar sus vidas personales de sus vidas profesionales.

“Óscar y Melissa no son familia en ese tema, siempre tratamos de separarlo. Tal vez la gente piense que a mí me dan oportunidades por mi papá, pero la verdad es que a mí no me regalan nada. A mí no me gusta que me regalen las cosas, me gusta ganármelas por mérito propio”, recitó Melissa Ávila, ciclista que competirá en la Vuelta.

Por su parte, el presidente de la FECOCI, y también su padre, Óscar Ávila, piensa lo mismo que su hija, es decir, que se ha ganado las cosas por mérito propio.

“Ella hasta es más apasionada que yo en el ciclismo, ella prácticamente nació en una bici. En la casa es un tema muy claro, nunca hemos mezclado absolutamente nada en lo que es tema Federación”, dijo el padre de Melissa.

Su madre, Sigrid Miller, considera sentirse asustada y nerviosa por la competencia. Ella también tendrá que ser objetiva, ya que es directora deportiva de Avimil, empresa que brinda los accesorios al equipo.

“Uno como mamá siempre está nerviosa y asustada, con un sinnúmero de sentimientos, pero como directora deportiva tengo que ser muy objetiva y enfocarme mucho en ser pareja con todas las muchachas”, expresó la madre.