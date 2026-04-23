La muerte de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años, ha causado conmoción en México.

La joven, quien fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue hallada sin vida dentro de un apartamento en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

El hallazgo se dio la tarde del miércoles 15 de abril, luego de que una llamada de emergencia alertara a los servicios de socorro. Al llegar al sitio, paramédicos de la Dirección de Protección Civil confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, Flores presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación por el delito de homicidio doloso.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del caso es que, al momento del hecho, tanto el esposo de la víctima como su suegra se encontraban en el inmueble. Según información divulgada por medios locales, el esposo, identificado como Alejandro, señaló directamente a su madre, Erika María, como la presunta responsable del disparo.

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza. Foto: redes sociales.

Las autoridades mantienen a esta mujer como principal sospechosa mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Carolina Flores Gómez era originaria de Ensenada, Baja California, y alcanzó reconocimiento en 2017 al ganar el certamen Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió participar en competencias nacionales.

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza. Foto: redes sociales.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y seguidores han expresado su dolor a través de redes sociales, enviando mensajes de condolencia a su madre, Reina Gómez, y recordando a la joven como una figura cercana y querida.