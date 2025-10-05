Santiago de Chile, (EFE).- La selección sub-20 de Sudáfrica venció de remontada por 2-1 a Estados Unidos y se clasificó a los octavos de final del Mundial juvenil que se disputa en Chile como segunda del Grupo E, que cerró con un triple empate a 6 puntos.

A pesar de la derrota, el equipo de las Barras y las Estrellas obtuvo el primer lugar, Sudáfrica quedó en el segundo y Francia, que vapuleó hoy por 0-6 a la debutante Nueva Caledonia, quedó en el tercer puesto y espera acceder a la fase de los mejores dieciséis como una de las cuatro mejores terceras de la fase de grupos. Nueva Caledonia cerró el Grupo E tras enlazar tres derrotas por goleada, encajar 20 goles en 3 partidos y apenas anotar uno.

La selección estadounidense se fue adelante con un gol de cabeza de Noah Cobb en el minuto 12 a la salida de una jugada a balón parado. La felicidad duró apenas 5 minutos, pues en el 17 los Bafana Bafana igualaron con un autogol del defensor estadounidense Joshua Wynder (m.17). Y cuando se jugaba el segundo minuto añadido al primer tiempo, apareció Gomolemo Kekana para inclinar la balanza y sentenciar el partido.

Para el segundo tiempo Estados Unidos adelantó líneas en busca del empate, pero su defensa quedó expuesta a los veloces contragolpes de los sudafricanos. A los norteamericanos les faltó algo de creatividad en el centro del campo y echaron de menos la participación de Benjamin Cremaschi, que sucumbió a la poblada defensa del rival.