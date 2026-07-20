Subjetividad: ¿cero política en el aula?

Luis Guillermo Solís Rivera

Expresidente de la República

Para el Ministerio de Educación “fernandista”, el aula debe ser un espacio aséptico en el cual profesores y estudiantes sólo pueden hablar de las materias que correspondan. Así lo establece una directriz que pretende, intentando disimular sin lograrlo, el deseo de ocultar el verdadero propósito de aquello: evitar que se ejercite el pensamiento crítico que tan consustancial es con el proceso de enseñanza en democracia.

Algunas personas dirán, y concordaría con ellas, que las escuelas y colegios han de ser, ante todo, espacios de excelencia académica en donde lo prioritario es la instrucción y la transmisión de conocimientos. No hay duda de que, en ellos, la ciudadanía debe prepararse para la vida profesional y laboral con densidad y calidad. A hijas e hijos les mandamos a los centros de enseñanza para que aprendan habilidades y destrezas ineludiblemente asociadas al manejo de información y conocimientos en ciencias, letras, artes, deporte, cívica, lenguas y otras disciplinas incluidas la afectividad y la sana sexualidad e incluso -para algunos- la religión. Eso es así.

Pero ¿es necesario para lograrlo, retomar métodos que recuerdan más a la enseñanza medieval y absolutista, dogmática y estrecha que a la de la sociedad contemporánea y democrática, en donde también se reconoce la importancia del pensamiento diverso y el debate social como parte de la experiencia educativa? Claramente, para muchos de nosotros, no.

Y lo digo porque no existe ni la absoluta neutralidad ni la “objetividad” en los procesos políticos y de toma de decisiones. Pensar que se puede emascular al sistema educativo de la política y lo político para rescatar su función exclusivamente pedagógica, es una necedad y un imposible, aunque así lo quieran los burócratas de turno.

Y no lo digo en balde. Lo que el MEP busca no es rescatar nada sino impedir mucho, principalmente, que desde las escuelas y colegios surjan generaciones de ciudadanos que no se dejen manipular y desorientar por el régimen que impera. En otras palabras, la directriz del MEP tiene objetivos tan “políticos” como los que dice querer erradicar.

Me extraña mucho que el señor ministro, a quien muchas personas a quienes respeto me describen como hombre de pensamiento y político bien intencionado, se haya dejado llevar por quienes quieren meternos por el estrecho callejón del oscurantismo. Es una lástima que así haya sido, porque estamos necesitando más luz, no menos, en un país que se sume en una profunda vorágine conservadora.

Que conste que siendo un viejo profesor que se formó en una época cargada de marcos teóricos, abierta politización y tóxicos debates metodológicos que al final no eran sino excusas para debatir presuntos centralismos democráticos, le tengo tirria a la politiquería irresponsable que desorienta y reduce a las y los estudiantes a ser poco menos que descartables instrumentos proselitistas. Así que no me tienen que convencer de los méritos de una enseñanza integral y balanceada capaz de superar aquellas prácticas.

Pero también lo digo con claridad: “integral y balanceada” no significa irrelevante y presuntamente “objetiva”. Esa es la mejor manera de crear una patria desprovista de capacidad creadora y de pensamiento diverso. Y eso es lo que quieren hacer hoy al extirpar todo lo que se ponga al relato de quienes nos gobiernan en contraposición a la histórica devoción de Costa Rica por la educación y la libertad del pensamiento.