Suben pasajes de autobús: Aresep aprueba aumento de 6,87%

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Debido al incremento en los precios del petróleo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un incremento del 6,78% en los pasajes de autobús para todas las rutas del país.

Según explicó Paolo Varela, intendente de Transporte, dicho aumento se da bajo un estudio de “caso fortuito”, es decir, que las circunstancias para prestar el servicio de autobús cambiaron por circunstancias ajenas al país; en este caso, la guerra en Medio Oriente y el encarecimiento de los combustibles, lo que termina afectando el precio de los pasajes.

“De acuerdo con lo resuelto, se presenta un aumento general de 6,87% para el servicio de autobús aplicable a todas aquellas rutas empresas con un título habilitante vigente, sea una concesión o sea un permiso. Todas estas tarifas también han sido redondeadas al múltiplo más cercano de ¢10 según la moneda de menor denominación que se encuentra en circulación”, detalló Varela.

Las autoridades, además, explicaron que este incremento en los combustibles se traduce a pasajes más altos debido al modelo de transporte público del país, ya que es financiado en su totalidad con las tarifas que pagan los usuarios.

“El financiamiento de los servicios de transporte público viene directamente a partir de la tarifa, de manera que cualquier variación importante en los costos que componen la estructura de costos de estos servicios se verá reflejado en algún momento en la tarifa”, comentó Varela.

Si bien el incremento en los pasajes ya fue aprobado, estos entrarán a regir “el segundo día hábil posterior a la publicación en el diario oficial La Gaceta”, especificó la Aresep.

Además, como parte de los ajustes tarifarios, el servicio de taxis también cuenta con un incremento en sus tarifas, tanto en el banderazo inicial como en el costo del kilómetro; según lo resulto, ambas subirán alrededor de ¢20.

“Hay un aumento de entre ¢80 y ¢130 para la tarifa por demora por hora. En el caso del servicio de taxi, las tarifas comenzarán a regir el día natural siguiente a la publicación en el diario oficial La Gaceta”, agregó Varela.

Para consultar las tarifas de pasajes oficiales en cada ruta de autobús, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de la Aresep, o bien, mediante la aplicación Aresep contigo.