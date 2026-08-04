Sube morosidad en tarjetas de crédito

Las deudas morosas por tarjetas de crédito continúan creciendo en Costa Rica y ya superan los ¢170 mil millones, una cifra que refleja el aumento de los atrasos en los pagos y que, según economistas, podría evidenciar un deterioro en la capacidad de pago de los hogares y mayores riesgos para el sistema financiero.

Los datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con corte a diciembre de 2025, muestran que el saldo total en morosidad, sumando las operaciones en colones y las denominadas en dólares convertidas a colones, pasó de ¢170.094 millones al cierre del primer semestre a ¢170.287 millones en el segundo, un incremento cercano a ¢193 millones con respecto a seis meses antes.

“Lo que preocupa es un aumento en la morosidad, esto significa que las personas no están pudiendo pagar a tiempo por sus tarjetas y están generando intereses que tienen que pagar, que es dinero adicional al gasto que realizaron. En este caso, se puede explicar por las posibilidades de pago de los hogares como también el tema de educación financiera. Muchas personas adquieren tarjetas de crédito y no tienen un conocimiento claro sobre cómo funcionan”, señaló Roxana Morales, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA).

El comportamiento de la cartera varía según la moneda y el tiempo de atraso. En colones, la morosidad entre uno y 90 días disminuyó un 2,17%, equivalentes a ¢2.307 millones. En contraste, los atrasos superiores a 90 días aumentaron un 8,76%, hasta superar los ¢45 mil millones.

El saldo moroso en moneda nacional suma más de ¢149 mil millones, con un incremento de ¢1.375 millones respecto al semestre anterior.

En dólares ocurrió el comportamiento inverso. La mora de uno a 90 días creció un 23,73%, al pasar de $28 millones a $34 millones, mientras que la cartera con atrasos superiores a 90 días cayó un 45,44%, desde $20 millones hasta $11 millones.

“Los costarricenses cada vez están utilizando más la tarjeta de crédito para financiar sus compras o para sostener su nivel de vida; los ticos están normalizando el uso de tarjetas de crédito para consumir”, afirmó el economista Daniel Ortiz.

Los especialistas coinciden en que el aumento de la morosidad responde a varios factores, entre ellos el mayor uso de las tarjetas, el incremento en el costo de vida y las limitaciones en educación financiera.

Para las familias, el principal riesgo es que los intereses continúen acumulándose sobre deudas que ya presentan atrasos. En el caso de las entidades financieras, un mayor nivel de impago puede elevar los costos de recuperación y endurecer

las condiciones para otorgar nuevos créditos.

“Para la actividad financiera en cierta medida son positivas en el caso en que las personas continúen pagando su deuda. Sin embargo, cuando estas personas dejan de pagar o ya no pueden pagar, se convierte en un costo para la entidad financiera, porque ahora tendrían que recurrir a servicios que les permitan cobrar esas deudas o, en muchos casos, hasta se vuelven incobrables”, explicó Morales.

Roxana Morales Economista “El problema del endeudamiento con consumo es que los hogares, en lugar de generar ingresos a mediano y largo plazo mediante una actividad productiva, lo que hacen es consumir el ingreso futuro. Eso adelanta el consumo hoy, pero mañana voy a poder consumir menos”.

Desde el Banco Nacional (BN) indicaron que el incremento en la morosidad superior a 90 días forma parte de los riesgos normales del negocio de tarjetas de crédito y debe analizarse junto con el crecimiento de la cartera, el aumento en las tarjetas en circulación, las condiciones económicas y las estrategias de recuperación implementadas por las entidades financieras.

“El comportamiento de la morosidad puede estar influenciado por diversos factores, entre ellos el aumento del saldo de deuda, las condiciones económicas, las variaciones en el tipo de cambio, las estrategias de pago y refinanciamiento de los clientes, así como los efectos estacionales asociados a períodos de mayor consumo, como el cierre de año”, comentó Carlos Acuña, director de cobranzas del BN.

Ortiz agrega que el crecimiento del saldo en morosidad también representa un riesgo para el crecimiento de la economía.

“Esto se traslada a la economía porque cuando las personas no logran cubrir pagos, por ejemplo, como los de su tarjeta de crédito, muchas veces caen en una situación de endeudamiento o sobreendeudamiento y esto tiende a impactar mucho al hogar, en temas de estrés financiero, en temas de capacidad de consumo; últimamente también tiende a afectar la morosidad de los intermediarios financieros y, como un todo, puede presionar las posibilidades de crecimiento del sector crediticio”, mencionó Ortiz.

Daniel Ortiz Economista “Es importante que los consumidores que tengan claro que las tarjetas de crédito no son un enemigo, son un instrumento financiero muy útil cuando las personas aprenden a utilizarlas bien. Donde deben de tener mucho cuidado es precisamente cuando empiezan a financiar el consumo corriente”.

Al cierre de 2025, el país registró más de 3 millones de tarjetas de crédito activas y un saldo total pendiente de ¢1,71 billones.