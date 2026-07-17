Sube a más de 5.000 la cifra de fallecidos por doble terremoto en Venezuela

Más de tres semanas después del doble terremoto que azotó a Venezuela, la cifra oficial de fallecidos supera los 5.000, según un nuevo balance publicado el viernes por las autoridades.

Al menos 5.069 personas fallecieron por los letales sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio que golpearon el norte del país, en especial el estado de La Guaira, vecino de la capital. Hasta el jueves las autoridades informaban 4.930 víctimas fatales.

El número de heridos se mantiene en 16.740, según el boletín publicado en Telegram por el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Fue bajo los escombros de este edificio colapsado donde los equipos de rescate lograron la extracción con vida de don Hernán Gil. Foto: Cruz Roja.

En La Guaira aún continúan las labores de rescate de cuerpos por parte de decenas de familiares, vecinos y voluntarios civiles. La maquinaria pesada ha llegado a las torres para levantar los escombros.

Las autoridades evitan dar cifras de desaparecidos, pero según la ONU podrían llegar hasta los 50.000.

El doblete sísmico dejó a más de 21.000 personas viviendo en los 107 campamentos levantados por el gobierno. Más de 800 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron.

En muchos de los refugios en La Guaira, las familias han comenzado a organizarse en las carpas en las que ahora duermen, y para lo que prevén será una larga estadía hasta que sean reubicados.