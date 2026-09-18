Subcontralor se reúne con Rodrigo Chaves: Este es el motivo

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó a Grupo Extra que este viernes, el subcontralor Bernal Aragón Barquero sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves.

Según explicó la CGR a Grupo Extra, la reunión fue solicitada por Chaves para abordar distintos temas de interés nacional, entre ellos la situación fiscal del país, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la capacidad de pago de la deuda del Estado.

La CGR señaló que en la reunión se le consultó la posición del órgano contralor sobre diferentes asuntos.

Subcontralor Bernal Aragón Barquero. Foto: CGR.

“Temas como la situación fiscal, así como la CCSS y la capacidad de pago de la deuda del Estado, y temas presupuestarios fueron parte de la conversación”, confirmó la CGR.

La CGR señaló que existen múltiples asuntos de interés común entre las entidades públicas y la Contraloría, por lo que defendió la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo.

“La Contraloría nunca se ha negado a conocer posiciones, aportar ideas, cumplir su rol como órgano calificado de la Asamblea Legislativa, sin renunciar nunca a sus deberes y obligaciones como vigilante de la Hacienda Pública”, indicó el subcontralor.

Ministro Rodrigo Chaves. Foto: Mauricio Aguilar.

Proyectos

Durante la reunión también se conversó sobre eventuales proyectos de ley. Sin embargo, la Contraloría indicó que esperará a que las propuestas sean presentadas formalmente ante la Asamblea Legislativa.

“Le indiqué que estaríamos atentos a las propuestas que se den en su momento en la Asamblea Legislativa, que es el foro competente, manteniéndonos siempre vigilantes de nuestros principios y valores en la vigilancia de la Hacienda Pública”, agregó.

La CGR calificó el encuentro como un espacio con “espíritu de diálogo” y aseguró que este tipo de apertura debe caracterizar la relación de la institución con las autoridades de los distintos Poderes de la República.