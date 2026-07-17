Subastan camiseta de Pelé con la que ganó su primer Mundial

Uno de los objetos más emblemáticos de cada edición de las Copas del Mundo son las camisetas que utilizan los grandes futbolistas.

Una de ella fue la que usó el futbolista Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, en el Mundial de Suecia 1958. La prenda fue remata por un precio de 4.9 millones de dólares (casi 2 mil millones de colones) en una subasta realizada por la organización Sotheby’s en Nueva York.

Según información de Reuters, se constató que la camiseta con el dorsal número 10 acumuló una decena de pujas por parte de más de cinco postores. Con esto, la pieza rompió récords al consolidarse como el artículo del astro brasileño más caro jamás vendido.

¿A qué se debe su valor?

Nos remontamos a un 29 de junio de 1958. El Estadio Råsunda fue la sede de la final que reunía al conjunto sueco, equipo sede del certamen, ante la Brasil de un joven Pelé de apenas 17 años que buscaba su primera estrella.

“O Rei”, quien le dieron la 10 debido a un error de la Confederación Brasileña de Fútbol, marcó dos goles en ese partido que terminaría por 5-2 a favor de “la Canarinha” y que significaría su primera estrella de las cinco que ganarían. La imagen de la leyenda sudamericana llorando quedó a la historia y sobre todo, la camiseta que andaba.

Tras el juego, la familia de Edvaldo Alves de Santa Rosa “Dida”, compañero de Pelé en ese momento, se quedó con la prenda hasta 2004 cuando un comprador la adquirió por 105.600 dólares (48 millones de colones).

A pesar de su alto valor, “la casaca” de “la Perla Negra” no es la más cara, sino la segunda. El puesto de honor lo ocupa la indumentaria que lució Diego Armando Maradona en el mítico encuentro de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, disputado durante el Mundial de México 1986, la cual costó 9.3 millones de dólares, lo que es el equivalente a 4 mil millones de colones.

Sin embargo, la camiseta de Pelé quedará en los libros de historia y se convirtió en una de las piezas más valiosas de la colección del aficionado, cuya identidad no ha sido revelada.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra