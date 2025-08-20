La Selección Nacional Sub-20 de Costa Rica por fin volvería a tener timonel. Tras más de un año sin competir ni trabajar con un cuerpo técnico fijo, todo apunta a que Randall Azofeifa será presentado en los próximos días como el nuevo seleccionador juvenil.

El último partido oficial de la Sub-20 fue el 31 de julio del 2024 en el Premundial, bajo la conducción del argentino Cristian Vella. Tras la salida del técnico, la Federación Costarricense de Fútbol no designó a ningún sustituto y el proceso quedó en pausa, limitándose a entrenamientos físicos sin desarrollo táctico.



Pablo Salazar es otra opción.

Ese vacío podría cerrarse con la llegada de Azofeifa, quien es referente del fútbol nacional. Su nombre se impone sobre el de Pablo Salazar, también candidato, pero con menos fuerza en la dirigencia.

El panorama exige una decisión inmediata: en octubre están programados los Juegos Centroamericanos y en noviembre el Torneo UNCAF Sub-19, competencias que requieren trabajo urgente en cancha.