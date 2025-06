Roberto Benavides Castro permanece desaparecido desde el lunes 16 de junio, cuando se dirigía a su lugar de trabajo en Horquetas de Sarapiquí.

“La última vez que hablamos fue pasadas las 6:00 a.m. del día en que desapareció. Él me escribió: ‘Te amo, mi amor preciosa. Se me cuida’. Era un mensaje típico entre nosotros”, comentó Sara Espinoza, su esposa, a Diario Extra.