¿Su perro come del plato de otra mascota?

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Si en su casa conviven varios perros o gatos, preste atención a la hora de comer.

Permitir que una mascota termine el alimento de otra puede dificultar el control de las porciones y provocar que alguno consuma más calorías de las que necesita.

“Dos perros que pesan lo mismo no necesariamente tienen que comer exactamente la misma cantidad. Uno puede ser muy activo y el otro pasar gran parte del día descansando; también influyen la edad, la condición corporal y otros factores”, explicó Natalia Castillo, nutricionista de animales.

Por eso, procure alimentar a cada mascota por separado y supervise sus comidas, especialmente si alguna acostumbra a acercarse al plato de su compañero.

Retirar los recipientes cuando terminen también ayuda a controlar cuánto consume cada animal.

“Muchas veces asociamos un plato lleno con una mascota bien alimentada, pero no necesariamente es así. Cada perro o gato tiene necesidades particulares y darle más alimento del que requiere, aunque sea un poco todos los días, puede terminar generando un exceso de calorías”, advirtió Castillo.

La especialista también recomienda tomar en cuenta todo lo que reciben durante el día. Los premios, las sobras y otros alimentos adicionales deben contabilizarse, pues pueden aumentar el consumo total sin que la familia lo note.