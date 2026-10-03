¿Su mascota está bien protegida contra la rabia?

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

¿Hace cuánto llevó a su perro o gato al veterinario para aplicarle la vacuna contra la rabia?

Esta es una de las principales preguntas que deben hacerse los dueños de mascotas, especialmente porque, aunque Costa Rica eliminó la rabia canina hace décadas, el virus todavía está presente en el territorio nacional.

La principal recomendación para los propietarios de perros y gatos es mantener la vacunación al día.

“La rabia es una enfermedad que ataca el sistema central de los mamíferos, puede ser transmitida a través del contacto con un animal enfermo o por una herida abierta, esta enfermedad es mortal pero también prevenible, la principal arma es la vacunación”, indicó la Dra. Silvia Coto, presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria.

La eliminación de la rabia canina no significa que el virus haya desaparecido del país. La enfermedad continúa presente en su ciclo silvestre, principalmente asociada con murciélagos.

Estos animales pueden transmitir el virus a animales de producción y a otros mamíferos, incluidos perros, gatos y seres humanos.

Además, recientemente se han confirmado en el país nuevos brotes de rabia paralítica bovina, los cuales fueron controlados.

Mantenga la vacuna al día. Revise cuándo fue la última aplicación y consulte con su médico veterinario para garantizar que el esquema de vacunación esté actualizado.

Evite el contacto con animales desconocidos. Una mascota que interactúa con animales potencialmente infectados puede quedar expuesta al virus.